God of War Ragnarok: noto leaker suggerisce novità in arrivo e indica una possibile data dell'evento

The Snitch, leaker apparso recentemente ma con già vari successi alle spalle, sta suggerendo tramite Twitter che sono in arrivo novità per God of War Ragnarok. Pare inoltre che abbia indicato la data della presentazione: il 30 giugno 2022.

Come potete vedere qui sotto, ha condiviso una GIF di Kratos che fa sì con la testa, sorridendo. Sotto, vediamo dei numeri lampeggiare. Contandoli, esce la sequenza 11110, ovvero il codice per il numero 30, che indicherebbe quindi il 30 giugno 2022.

Ovviamente sì tratta di una speculazione basata su un rumor, ma The Snitch si è dimostrato molto affidabile (ha parlato in anticipo di The Last of Us Parte I, Silksong su Game Pass al D1, di Persona 3/4/5 su Xbox e PC e degli annunci recenti di Final Fantasy 7).

Ricordiamo però che quanto indicato dal leaker potrebbe essere scorretto oppure Sony potrebbe cambiare la propria pianificazione prima di un annuncio ufficiale. Non ci resta altro da fare se non attendere novità in merito.

Recentemente, inoltre, abbiamo visto che Barlog ha suggerito di star giocando a God of War Ragnarok su PS5.