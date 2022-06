The Boys: il cosplay di Starlight di lilly_vincos si nasconde nella luce

The Boys è arrivato alla terza stagione e il pubblico di tutto il mondo si sta godendo le avventure degli eroi e anti-eroi della serie di Amazon Prime. Tra i vari personaggi troviamo Starlight, dotata di poteri basati sulla luce e sull'energia. Ora, lilly_vincos ci propone proprio un cosplay di Starlight, che si nasconde nella luce.

Starlight inizia come eroina qualunque ma arriva tra i Sette, l'elite degli eroi. Una volta all'interno di questo gruppo, si rende però conto che non sono eroici come si aspettava e viene anche costretta a indossa una versione del costume "alleggerita". Quest'ultima versione è proprio quella che vediamo nel cosplay di lilly_vincos.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Starlight realizzato da lilly_vincos? Il personaggio di The Boys è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?