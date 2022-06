No Man's Sky sarà "un'esperienza single player" su Switch al D1: niente multigiocatore?

Hello Games ha da poco annunciato che la data di uscita di No Man's Sky per Nintendo Switch è fissata per il 7 ottobre 2022. Pare però che il gioco sarà "un'esperienza single player" al lancio.

Ancora più precisamente, viene spiegato che includerà tutti gli aggiornamenti maggiori già pubblicati sulle altre piattaforme e che continuerà a ricevere supporto post-lancio. Supporterà comandi touch e potrà essere giocato in modalità portatile o in modalità TV. Non si fa però alcuna menzione del multigiocatore. No Man's Sky in versione Switch potrebbe ricevere l'accesso al multiplayer dopo il lancio, ma per ora non ne abbiamo la certezza.

Considerando che No Man's Sky, negli anni, ha sempre di più potenziato il lato multigiocatore, potrebbe essere una limitazione non da poco per alcuni giocatori di Nintendo Switch ed è per certo importante che si sappia prima dell'acquisto.

No Man's Sky

È possibile che la mancanza del multigiocatore sia dovuta ai limiti tecnici di Nintendo Switch, che non sarebbe stata in grado di reggere l'azione condivisa a schermo di più utenti. Speriamo che dopo la pubblicazione venga trovato un modo per supportare il multigiocatore.

Ecco infine i dettagli sull'update 3.093 in arrivo.