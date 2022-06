Red Dead Redemption: remaster al centro dei rumor per colpa di PS Plus Premium

PS Plus Premium è da poco arrivato in Europa e offre, tra le varie, l'accesso a giochi PS3. Tra questi vi è anche Red Dead Redemption e il suo DLC Undead Nightmare. Purtroppo, questi saranno rimossi il 17 ottobre 2022. Questo ha fatto nascere nuovi rumor su una possibile remaster del gioco.

Come confermato da Rockstar Mag, questi due sono gli unici giochi PS3 di PS Plus Premium con una data di scadenza. Di norma i vecchi giochi rimangono disponibili a tempo indeterminato sul servizio di Sony. Un utente ha anche fatto notare che Rockstar aveva rimosso le vecchie versioni di GTA 3, Vice City e San Andreas in previsione della pubblicazione delle versioni remaster.

Questo spinge quindi a pensare che Red Dead Redemption sia pronto a riceve una versione rimasterizzata, se non addirittura un vero e proprio remake, verso la fine del 2022. Per ora si tratta solo di una speculazione, ovviamente, anche se non è la prima volta che si parla di una nuova versione del gioco western.

Chris Klippel di Rockstar Mag aveva lo scorso mese già suggerito che vi è in lavorazione un remake di Red Dead Redemption, insieme a una versione PS5 e Xbox Series X|S di Red Dead Redemption 2.