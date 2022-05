Red Dead Redemption: remake del primo e versione PS5/Series del secondo in lavorazione, per un rumor

Red Dead Redemption 2 è stato un successo di critica e di pubblico, ma secondo un rumor Rockstar non vuole fermarsi a quanto ottenuto fino ad ora. Si afferma infatti che è in lavorazione un remake del primo gioco, così come una versione per PS5 e Xbox Series X|S del secondo.

La fonte è Chris Klippel di Rockstar Mag. Klippel ha suggerito che un vero e proprio remake di Red Dead Redemption è in lavorazione, insieme alla versione PS5 e Xbox Series X|S di Red Dead Redemption 2. Ancora più precisamente, il leaker afferma che quest'ultimo gioco è in lavorazione sin dal 2020, ma un annuncio ufficiale è stato rimandato da Rockstar quando ha deciso di realizzare il remake del primo.

Una versione PS5 e Xbox Series X|S di Red Dead Redemption 2 non sarebbe affatto una sorpresa. Rockstar Games è più che nota per la sua volontà di portare i propri giochi su più generazioni, basta pensare a GTA 5. Con 44 milioni di copie vendute e la modalità Online, il gioco western è un candidato ideale per una riedizione su current gen.

Un completo remake del primo Redemption, però, pare più strano. Si tratta di un gioco enorme e di certo servirebbe uno sforzo produttivo serio per realizzare un progetto di questo tipo. Una remaster sarebbe per certo più semplice da realizzare. Ciò detto, Take-Two (casa madre di Rockstar Games) ha confermato di aver intenzione di realizzare 8 remake/remaster/porting entro il 2025, quindi c'è spazio anche per il primo Red Dead Redemption. Inoltre, sarebbe l'occasione giusta per portare il gioco su PC, indipendentemente dal formato scelto.

Come sempre, ricordiamo che parliamo solo di rumor e non di informazioni ufficiali. Dovremo attendere nuovi annunci, che potrebbero richiede un po' di tempo.