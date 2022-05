Simon the Sorcerer Origins annunciato per PC e console, è il prequel della serie punta e clicca

Leonardo Interactive e gli sviluppatori italiani di Smallthing Studios hanno annunciato Simon The Sorcerer Origins, avventura grafica punta e clicca che fa da prequel della storica serie nata nel 1993 su Amiga e MS-DOS . Il gioco sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, con pubblicazione prevista durante il corso del 2023. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer e una serie di immagini che potrete visualizzare nel player e la galleria all'interno della notizia.

Simon the Sorcerer Origins è il prequel ufficiale della serie ed è ambientato alcune settimane prima gli eventi del primo gioco. Gli sviluppatori promettono che il titolo presenterà la natura delle avventure grafiche classiche integrando al tempo stesso un gameplay e uno stile grafico moderno.

Possiamo dunque aspettarci una ampia varietà di rompicapi da risolvere con l'ingegno con le classiche dinamiche "prendi e usa", il tutto condito con intermezzi e battute comiche come da tradizione della serie.

Di seguito la descrizione ufficiale di Simon the Sorcerer Origins:

"Simon the Sorcerer Origins è il prequel ufficiale della leggendaria serie di avventure di Simon e adotta la natura classica delle avventure grafiche integrando un gameplay e uno stile grafico moderno."

"Simon è un adolescente ribelle... particolarmente ribelle (forse troppo ribelle per questo misero mondo)! Dopo essere stato (ingiustamente) espulso da scuola, i suoi genitori si trovano a dover traslocare. Una nuova vita, una nuova casa, una nuova cameretta ed ecco che una serie di arditi eventi che combinano luoghi distanti nel tempo e nello spazio (quel che si dice uno sviluppo forzato della trama) proietta Simon "ancora una volta", per la prima volta, in un mondo di magia abitato da potenti (ma praticamente inutili) stregoni e assurde creature."

"Avrà così inizio una fantastica (e probabilmente letale) avventura, tra guai ed enigmi da risolvere, un'antica profezia da compiere, pericolosi dispositivi alchemici da decifrare nonché potenti incantesimi (e immangiabili stufati), con un'intensa ed emozionante storia a base di magia e ritorni a casa!!"