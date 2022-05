Arma Reforger: video analisi delle versioni PC e Xbox Series X|S

Arma Reforger, il remake del primo gioco della serie con il motore grafico Enfusion, che verrà utilizzato anche da Arma 4, da pochi giorni è disponibile in Accesso Anticipato. ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video dove analizza e mette a confronto le versioni PC, Xbox Series X e S.

Per prima cosa lo youtuber giustamente sottolinea che trattandosi di un early access le performance potrebbero migliorare in futuro. Arma Reforger su Xbox Series X gira con una risoluzione dinamica che punta al 4K e che mediamente si assesta sui 1944p, mentre su Series S si scende a una media di 1296p. Entrambe le versioni console mirano ai 60fps ma non riescono a centrare l'obiettivo, dato che entrambe presentano un framerate irregolare che si aggira sui 40fps.

A detta di ElAnalistaDeBits la versione Xbox Series S Arma Reforger è equiparabile ai settaggi medio/bassi su PC, mentre quella Xbox Series X a quelli alti/ultra. Questa differenza influenza anche le dimensioni del gioco (18,7 GB su Series X e 8,9 GB su Series S) e i tempi di caricamento, leggermente più veloci su Series S. Per lo youtuber entrambe le versioni hanno ampio margine di miglioramento e dunque le cose potrebbero effettivamente cambiare nei prossimi mesi.

Come già accennato in precedenza, Arma Reforger è disponibile su PC, Xbox Series X e S in accesso anticipato la prezzo di 29,99 euro.