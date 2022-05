Final Fantasy 16: video confronto con il sistema di combattimento di DMC 5 riemerge online

In questi giorni, in attesa di una nuova presentazione di Final Fantasy 16, è riemerso online un vecchio video che aveva creato un confronto tra il sistema di combattimento di Final Fantasy 16 e DMC 5, il gioco d'azione di Capcom. Potete vedere il filmato qui sopra.

Il video è di P44/GPRS, un canale con poco più di 4.300 iscritti. In più di un anno e mezzo, il video ha ottenuto solo 7.000 visualizzazioni e poco più. In altre parole, era passato in sordina. Si tratta però di un video interessante e, tristemente, ancora attuale visto che non abbiamo più visto altri trailer di Final Fantasy 16 successivamente a quello mostrato in questo video.

Nel caso nel quale non capiate perché il confronto è stato realizzato da Final Fantasy 16 e DMC 5, la risposta è semplice: Ryota Suzuki, il capo del team che ha creato il sistema di combattimento del gioco di Capcom, è stato assunto da Square Enix e sembrerebbe che stia lavorando proprio a Final Fantasy 16.

Il video di confronto mostra le varie mosse mostrate durante il trailer di Final Fantasy 16 e dimostra come vi siano attacchi e combo molto simili anche in DMC 5. Ovviamente non si tratta di una copia 1:1 delle mosse del personaggio di Devil May Cry. Questo confronto permette però di vedere in modo preciso le mosse del protagonista di Final Fantasy 16 e ci dimostra come, anche se unico, il filmato di Square Enix ha incluso veramente molte informazioni.

Ricordiamo però che sappiamo molto poco del gioco e, come suggerisce anche il video confronto alla fine, non dobbiamo arrivare a conclusioni affrettate. Ad esempio, è possibile che Final Fantasy 16 abbia un sistema di input dei comandi più semplice rispetto a quello di DMC 5, per essere accessibile anche ai giocatori meno esperti di giochi d'azione.

Inoltre, Final Fantasy di norma propone membri del party: non li abbiamo visto nel primo trailer, ma è possibile che vi siano e che quindi siano presenti meccaniche di combo con gli alleati (sono presenti ad esempio in Final Fantasy 15). Infine, esiste anche la possibilità che Final Fantasy 16 permette di scegliere più Classi/Job tra i quali scegliere, che cambierebbero magari il sistema di combo.

Infine, vi segnaliamo che il nuovo trailer è pronto e verrà pubblicato "presto". Vi lasciamo anche a un nostro articolo nel quale vi spieghiamo che Final Fantasy 16 potrebbe rompere con una recente tradizione della saga.