Swizzle Kiss lavora a un horror con Sony PlayStation per PC e PS5, stando a degli annunci lavorativi

Lo studio indipendente Swizzle Kiss sta lavorando a un nuovo gioco horror single player in partnership con Sony PlayStation per PS5 e PC. E no, questa volta Silent Hill non c'entra nulla... forse.

La conferma arriva da una serie di annunci di lavoro avvistati da un utente di ResetEra, da cui apprendiamo che lo studio sta collaborando con Sony e che il progetto è stato completamente finanziato.

Sempre dagli annunci apprendiamo che quello di Swizzle Kiss è uno studio di piccole dimensioni, tra i 10 e i 15 collaboratori, ma tra cui figurano personalità con esperienza, tra cui Arshea Bimal come Producer (precedentemente in forze prezzo Funomena), Alicia Conte come Director (ex Crows Crows Crows) e Jessica Curry come compositrice (ha realizzato le musiche di Everbody's Gone to the Rapture), giusto per citarne alcuni.

I dettagli sul gioco in sviluppo presso Swizzle Kiss al momento sono praticamente inesistenti. Sappiamo soltanto che si tratta di un horror con forte accento sulla narrazione in sviluppo per PS5 e PC. In uno degli annunci si parla dell'annuncio di "un partner importante presto" (probabilmente proprio Sony), il che significa che il reveal ufficiale potrebbe non essere lontano.