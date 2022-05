Red Bull Indie Forge: su Twitch si torna a parlare di indie col Trinity Team e Guzzo Productions

Oggi, a partire dalle 16, il nostro canale Twitch ospiterà il Red Bull Indie Forge, il progetto a supporto degli studi di sviluppo indipendenti italiani. Si tratta di un nuovo viaggio che permetterà agli spettatori di conoscere l'universo dei videogiochi indie e in particolare quelli nostrani. Protagonisti di giornata sono The Darkest Tales, l'ultima fatica del Trinity Team, e Guzzo Productions.

La conduzione invece è affidata alla streamer e giocatrice Sara "Kurolily" Sefanizzi e Marco Mottura. Non potevano poi mancare figure di spicco tra la giuria della Red Bull Indie Forge. Come no citare il nostro Vincenzo Lettera, responsabile editoriale di Multiplayer.it, sito media partner dell'iniziativa. Vincenzo, però, non sarà solo, ma ci sarà anche Fabrizia Malgieri, redattrice del Corriere della Sera, Cristina Nava, Associate Producer di Ubisoft Milan, Giorgio Catania, developer relations manager di IIDEA e Marco Savini, founder di BigRock.

La puntata di oggi è incentrata sul Trinity Team, lo studio di Slaps and Beans, che parlerà anche di The Darkest Tales, il loro nuovo progetto. Ci sarà spazio anche per Guzzo Productions di Alessandro Guzzo, autore di The Alien Cube.

Red Bull Indie Forge

In studio sarà presente Gerardo Verna, mentre da remoto parteciperanno Alessandro Guzzo, Marco Agricola, Fabrizio Zagaglia e Manuel Labbate.

L'appuntamento è quindi fissato per le 16 di oggi, non mancate!