The Last of Us Parte I: la grandezza del file di gioco è il doppio della versione remaster

The Last of Us Parte I sembra essere un gioco alquanto corposo, parlando del peso del file di gioco, che dovrebbe essere il doppio rispetto a quello della versione remaster per PS4.

Precisamente, TwistedVoxel riporta che il file di gioco di The Last of Us Parte I sarà di minimo 79 GB al lancio. Ovviamente, dobbiamo anche considerare che vi saranno patch D1 e aggiornamenti successivi, quindi il peso finale sarà superiore. Per certo, però, sarà almeno intorno agli 80 GB.

La versione remaster per PS4 di The Last of Us pesa infatti, senza update, 40.55 GB. Al D1, quindi, la versione PS5 peserà poco meno del doppio. Ricordiamo anche che in entrambi i giochi non è presente il multigiocatore: tutti i GB sono dedicati alle versioni single player.

The Last of Us Parte I

L'aumento del peso del file di gioco è ovviamente dovuto al fatto che la versione PS5 (poi in arrivo anche su PC) avrà una grafica nettamente superiore, con una mole poligonale maggiore e texture di risoluzione più alta. Abbiamo già visto dei confronti tecnici tra The Last of Us Parte I e la versione remaster per PS4.

Una cosa è quindi certa, all'inizio di settembre 2022 ci si dovrà assicurare che sulla propria PS5 ci sia abbastanza spazio per istallare The Last of Us Parte I.