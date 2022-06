The Last of Us Parte 1, video confronto e differenze con la remaster da Digital Foundry

The Last of Us Parte 1 è protagonista di un nuovo, interessante video di Digital Foundry che mette a confronto il gioco con la remaster per PS4 e con il sequel al fine di individuare le differenze e comprendere quale sarà il futuro del franchise sotto il profilo tecnico.

Partendo dal trailer di The Last of Us Parte 1, sono state messe una di fianco all'altra diverse sequenze che indicano come il remake vanti buona parte degli asset completamente ridisegnati, non solo ricoperti di nuove texture.

Naughty Dog ha riutilizzato il motion capture originale, applicandolo però alle ultime tecnologie a disposizione e il risultato sono movimenti più realistici per i personaggi, anche e soprattutto per quanto concerne le animazioni facciali, nettamente migliorate.

Le sequenze di intermezzo, che su PS3 e PS4 erano precalcolate, sembrano girare in tempo reale su PS5. Ancora più interessante è però il confronto con The Last of Us Parte 2, visto che i due progetti condividono probabilmente la medesima tecnologia e ciò appare evidente in alcune scene.

The Last of Us Parte 1 sarà disponibile su PlayStation 5 a partire dal 2 settembre, mentre non c'è ancora una data di uscita per la versione PC, attualmente in lavorazione.