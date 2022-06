Forza Motorsport vs Alaskan Truck Simulator: il confronto prende in giro il video su Starfield e NMS

Nelle ore scorse ha avuto un gran successo in ambito social un video confronto tra Starfield e No Man's Sky pubblicato dall'account Twitter ufficiale di IGN e successivamente il noto giornalista/insider Tom Henderson ha voluto rispondere al clamore mediatico di questo video un po' azzardato con un altro confronto decisamente improprio, tra Forza Motorsport e Alaskan Truck Simulator.

Il risultato potete vederlo nel tweet qui sotto da parte di Tom Henderson, che chiaramente prende in giro il confronto piuttosto forzato tra il gioco Bethesda e quello Hello Games mettendone in scena uno ancora più assurdo, per rispondere alla caciara con ancora più caciara. Il testo è precisamente quello che era stato pubblicato da IGN, ma con i giochi sostituiti: "Il gameplay di Forza Motorsport è stato finalmente svelato e i fan hanno iniziato subito a fare paragoni con un'altra simulazione: Alaskan Truck Simulator. Vediamoli uno a fianco all'altro!"



Ovviamente anche in questo caso ci sono dei punti di contatto: sia in Forza Motorsport che in Alaskan Truck Simulator si guidano dei veicoli, ci si trova in diverse condizioni meteo e ci sono ambientazioni naturali con alberi e rocce e probabilmente tanto vale a costruire un confronto diretto su basi simili a quelle usate per l'ormai celebre Starfield vs No Man's Sky.

Il senso è un po' quello di prendere in giro un confronto effettuato su due giochi che propongono strutture diverse, ampiezze e produzioni di diverso livello, il quale tuttavia sembra aver incontrato il favore del pubblico dei social, visto il successo riscosso dal bizzarro video pubblicato da IGN, sfruttando ovviamente anche la scia di discussioni mediatiche seguita alla presentazione di Starfield all'Xbox & Bethesda Games Showcase del 12 giugno 2022.