Starfield: un video lo confronta con No Man's Sky di Hello Games

Ieri sera abbiamo visto finalmente in azione Starfield, il nuovo GDR sci-fi per PC e Xbox Series X|S in arrivo nel 2023. Subito dopo l'Xbox & Bethesda Showcase 2022 alcuni giocatori hanno iniziato a confrontare il titolo Bethesda con No Man's Sky, l'avventura spaziale di Hello Games, e IGN ha pensato bene di realizzare un video che mette a confronto i due giochi.

Come possiamo vedere il filmato di IGN utilizza sequenze tratte dai due titoli per certi versi sovrapponibili, come i viaggi nello spazio, l'esplorazione di insediamenti e strutture, i combattimenti contro robot giganti e fauna aliena, nonché la costruzione di avamposti.

Inutile dire che il video non va preso troppo seriamente, in quanto è un confronto che lascia il tempo che trova, dato che sì, sia No Man's Sky che Starfield permettono ai giocatori di esplorare i recessi dello spazio e migliaia di pianeti, ma hanno caratteristiche e obiettivi molto differenti, inclusi comparto tecnico, stile artistico e impianto ruolistico.

Detto questo, vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile nel corso del 2023 su Xbox Series X|S e PC e sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima con l'analisi di tutte le novità svelate da Bethesda.

No Man's Sky è disponibile per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, inoltre è in dirittura d'arrivo su Nintendo Switch ed è in produzione una versione realizzata ad hoc per PlayStation VR2.