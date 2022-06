NPD USA: Nintendo Switch la console più venduta a maggio, Xbox Series X|S in crescita

Dai dati NPD arrivano informazioni anche per quanto riguarda il mercato hardware console in USA a maggio 2022, che ha visto Nintendo Switch come la console più venduta come unità, mentre Xbox Series X|S continuano il trend positivo confermandosi quelle in grado di generare più vendite in termini di dollari spesi.

In generale, a maggio 2022 si è registrato un calo del 11% nella spesa complessiva di hardware tra console e accessori rispetto allo stesso mese del 2021, arrivando a 216 milioni di dollari, che riflette il calo della spesa complessiva tra hardware e software, la più bassa registrata da febbraio 2020.

Nintendo Switch OLED, un'immagine promozionale

Il problema principale che ha portato a questo calo è sempre da trovare nelle difficoltà di approvvigionamento di console sul mercato, con la produzione e distribuzione a rilento soprattutto per quanto riguarda PS5 e Xbox Series X. Tuttavia, anche la scarsità di nuove uscite che ha caratterizzato il mese di maggio 2022 ha contribuito a questa riduzione del volume di affari.

In ogni caso, nel corso del mese, Nintendo Switch si è confermata la console più venduta in termini di quantità di unità, mantenendo il primato in questo ambito anche per tutto il 2022 finora. Xbox Series X|S risultano invece essere le console più vendute in termini di quantità di dollari spesi, visto ovviamente il prezzo mediamente più alto delle due console rispetto a quella Nintendo. Anche in questo caso, le console Microsoft detengono lo stesso primato anche per quanto riguarda tutto il 2022 finora, dimostrando una tendenza in crescita già emersa anche nei mesi precedenti.

Di fatto, Xbox Series X|S risultano essere le uniche console con andamento positivo in questi mesi del 2022, dato che deriva probabilmente anche da una maggiore capacità di Microsoft di produrre e distribuire le proprie macchine sul mercato. Da NPD abbiamo visto anche che Elden Ring è stato il gioco più venduto a maggio 2022.