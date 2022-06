Mad Max Furiosa: la sinossi ufficiale ci parla della trama del film

Mad Max Furiosa, prequel di Mad Max Fury Road, ha finalmente una sinossi ufficiale che ci permette di scoprire qualche dettagli sulla trama.

"Mentre il mondo crolla, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri e cade nelle mani di una grande orda di motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Esplorando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta dall'Immortan Joe. Mentre i due tiranni si combattono per il dominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove mentre mette insieme i mezzi per trovare la strada di casa".

"Vi dirò come sta andando quando sarà finito, ma è iniziato benissimo", ha spiegato recentemente il regista George Miller in un'intervista a Deadline. "Tutto quello che posso dire è che è decisamente eccitante, perché anche se fa parte dello stesso universo narrativo di Fury Road, ha anche molte delle differenze di cui abbiamo parlato. Anche in questo caso, si tratta di un'esperienza unica ma familiare. E probabilmente la differenza più grande è la durata. Fury Road si è svolto nell'arco di tre giorni e due notti, mentre questo film si svolge nell'arco di 15 anni. Quindi, è una saga".

Anya Taylor-Joy in La Regina degli Scacchi

Ricordiamo che la Furiosa di Mad Max Furiosa sarà interpretata da Anya Taylor-Joy, mentre quella originale è stata interpretata da Charlize Theron.

"Mi sono innamorata di Furiosa, del modo in cui Charlize l'ha presentata", ha spiegato Taylor-Joy. "Ha fatto un lavoro incredibile, è stato così bello e non posso nemmeno pensare di provare a calarmi [nei suoi panni]. Deve essere qualcosa di diverso, perché non si può fare".