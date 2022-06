Xbox Cloud Gaming: supporto a mouse e tastiera in arrivo assieme a una riduzione della latenza

Durante una presentazione per gli sviluppatori, il software engineer Morgan Brown di Microsoft ha svelato alcuni dei piani in programma per Xbox Cloud Gaming. Tra le varie novità in arrivo per il servizio, attualmente in beta per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, c'è anche il supporto a mouse e tastiera per i titoli del catalogo Xbox, nonché una nuova funzione che permette di ridurre la latenza sensibilmente, al costo di qualche sacrificio in termini di resa visiva.

Durante la presentazione Brown ha spiegato che il supporto a mouse e tastiera per Xbox Cloud Gaming verrà rilasciato in futuro per tutti i giocatori PC, ma che nel frattempo gli sviluppatori possono iniziare a ottimizzare i controlli già da ora, segno che probabilmente non ci sarà da attendere a lungo.

"Xbox supporta tastiera e mouse da alcuni anni e stiamo lavorando per aggiungerlo per lo streaming per gli utenti di PC", ha detto Brown nella presentazione per gli sviluppatori. "Ma potete iniziare ad aggiungerlo ai vostri giochi in questo momento in questo momento."

I vantaggi e svantaggi del Direc Capture

Oltre al supporto per mouse e tastiera, Microsoft ha parlato del Direct Capture, grazie al quale gli sviluppatori possono ridurre la latenza dei giochi in streaming. Nello specifico si parla addirittura di ridurre il lag di 72 ms, scendendo in un range di 2 - 12 ms, contro gli 8 - 74 ms standard. Di contro, questa tecnica ha alcune limitazioni. Direct Capture infatti supporta al massimo i 1440p, non permette di sfruttare i vantaggi della risoluzione dinamica e di utilizzare l'HDR.

C'è da dire comunque che parliamo di svantaggi per il momento solo marginali, in quanto Xbox Cloud Gaming supporta fino a un massimo di 720p su dispositivi mobile e 1080p su PC e tramite browser, con risoluzioni maggiori che verranno integrate solo in futuro.