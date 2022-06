Offerte Amazon: smartphone Samsung Galaxy A53 5G in sconto al minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare uno smartphone Samsung Galaxy A53 5G da 6+128 GB con schermo Super AMOLED. Il prezzo per la versione Amazon è 307.90€, ma potete acquistarlo da un rivenditore di terze parti a 298.90€. Il prezzo consigliato per questo smartphone, secondo Amazon, è 469.90€, ma il prezzo effettivo a giugno 2022 non ha mai superato i 390€. La versione venduta da Amazon a 307.90€ (che potete selezionare qui) è ora al proprio minimo storico. La versione venduta dalla terza parte è a pochi euro sopra il minimo storico dedicato. Richiede però 3-4 giorni per la spedizione.

Lo smartphone Samsung Galaxy A53 5G propone un display FHD+ Super AMOLED Infinity-O da 6.5 pollici a 800 nits. La fotocamera è da 64MP. La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica Ultra-rapida fino a 25W. Dispone di un certificato IP67 per resistenza all'acqua e alla polvere.

