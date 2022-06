God of War Ragnarok: Barlog suggerisce di star giocando al gioco su PS5

Cory Barlog di Santa Monica Studio ha da poco condiviso su Twitter un messaggio che ha spinto i fan a credere che stia giocando a God of War Ragnarok su PS5.

Come potete vedere qui sopra, Cory Barlog scrive: "Steam Deck è arrivata... ma probabilmente non ci giocherò per un po' perché sto attualmente giocando a quest'altra cosa...". Ovviamente Barlog non può dire che si tratta di God of War Ragnarok, ma considerando che è il gioco del momento di Santa Monica Studio è credibile che si tratti proprio di quello.

A differenza del primo capitolo, God of War Ragnarok non è diretto da Barlog, ma il creativo è comunque una voce importante per quanto riguarda la condivisione di novità per il gioco.

Recentemente ha anche replicato a una affermazione di David Jaffe - creatore originale di God of War -, il quale ha affermato che un leaker gli avrebbe detto che Ragnarok potrebbe non essere in arrivo nel 2022. Barlog ha risposto al tweet di Jaffe con un tono sconcertato, come se non fosse a conoscenza di questa cosa: chiaramente è stato un modo per mettere a tacere questo ennesimo rumor sulla data di uscita del gioco.

Per ora non ci resta altro da fare se non attendere novità ufficiali.