The Legend of Bum-bo: data di uscita e trailer per le versioni PS5, Switch e Xbox Series X|S

Nicalis ha svelato tramite un nuovo trailer, che potete vedere qui sopra, che The Legend of Bum-bo è in arrivo anche su PS5, Switch e Xbox Series X|S. La data di uscita è il 29 giugno 2022.

The Legend of Bum-bo è il più recente gioco di Edmund McMillen, noto soprattutto in quanto creatore di Super Meat Boy e The Binding of Isaac. The Legend of Bum-bo è ambientato nello stesso universo narrativo di The Binding of Isaac, ma ne cambia il genere: parliamo infatti di un puzzle game match-3, con un taglio un po' più hardcore rispetto al classico Candy Crash.

The Legend of Bum-bo è stato pubblicato nel 2019 su PC e arriva ora su console, anche se stranamente salta PS4 e Xbox One. Anche se non ha ottenuto la stessa risonanza di The Binding of Isaac, Bum-bo è un gioco apprezzato e come sempre molto particolare, soprattutto dal punto di vista visivo.

Diteci, lo giocherete su console, oppure avete già completato la vostra avventura su PC?