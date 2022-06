Final Fantasy 7: leaker suggerisce che qualcosa di grosso sarà annunciato all'evento di Square Enix

Recentemente il noto leaker The Snitch ha condiviso tramite Twitter un'immagine legata a Final Fantasy 7, suggerendo che ci sono novità in arrivo durante l'evento di Square Enix che andrà in onda il 16 giugno 2022. Per parlare dei dettagli del leak, però, dovrete vedere un'immagine che è presa dal finale di Final Fantasy 7 Remake: se considerate una cosa del genere spoiler , non proseguite oltre l'immagine qui sotto.

Cloud vi ricorda che qui sotto c'è uno spoiler di Final Fantasy 7 Remake

Prima di tutto, precisiamo che The Snitch è un leaker salito alla ribalta recentemente. Ha condiviso l'intero State of Play di PlayStation in anticipo ed si è rivelato preciso riguardo ad altri leak recentemente.

Il suo tweet dedicato a Final Fantasy 7 è il seguente.

Come potete vedere, mostra una scena del finale di Final Fantasy 7 Remake, dove vediamo Zack che trascina Cloud, mentre sullo sfondo vediamo Aerith. Inoltre, il tweet include quattro quadrati colorati, indicano molto probabilmente PlayStation, Xbox, Switch e Steam.

Questo è quanto viene mostrato: per arrivare a qualsiasi conclusione, si deve speculare. Le opzioni sono molte, ma alcune sono più credibili di altre. Ad esempio, pare possibile escludere che si parli dei remake. Il primo è già disponibile su PlayStation e avrebbe poco senso inserire il quadrato azzurro. Il secondo remake, non ancora realmente annunciato, non potrebbe invece arrivare su Switch: forse tramite cloud, ma di certo non prima che il primo remake ottenga lo stesso trattamento.

Il fatto poi che l'immagine scelta si focalizzi su Zack ed Aerith è molto specifico, considerando che Zack viene a malapena citato nel Remake. L'idea di molti è che Square Enix sia pronta ad annunciare una remaster di Crisis Core Final Fantasy 7 per tutte le piattaforme citate. Trattandosi di un gioco PSP, un porting per Switch è molto più credibile rispetto all'eventualità che il remake arrivi su tale piattaforma.

Ovviamente queste sono tutte speculazioni. Non ci resta che attendere questa sera per vedere in diretta l'evento di Square Enix e scoprire di cosa si tratta.