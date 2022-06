Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation, uscita in occidente confermata

Neos Corporation e Millennium Kitchen hanno confermato finalmente l'arrivo in occidente di Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation - The Endless Seven-Day Journey, titolo lunghissimo che rappresenta il recente adattamento in videogioco della celebre serie animata di Shin-chan, che ha infine un'uscita confermata in occidente, fissata per agosto 2022.

Non c'è dunque una data d'uscita precisa al momento, ma il mese previsto è agosto 2022 per il lancio di Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation - The Endless Seven-Day Journey in occidente su PS4 e Nintendo Switch, con supporto per varie lingue europee tra le quali purtroppo non è presente l'italiano, vista la presenza di inglese, giapponese, tedesco, spagnolo e portoghese per i sottotitoli.

Si tratta comunque di un notevole passo avanti per tutti coloro che volevano entrare nelle magiche atmosfere di questo titolo, uscito da tempo in Giappone su PS4 e Nintendo Switch ma solo in lingua nipponica.

Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation - The Endless Seven-Day Journey, un'immagine

Ispirato alla serie animata di lunghissimo corso, Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation - The Endless Seven-Day Journey è una particolare avventura tutta incentrata sulle atmosfere estive e la contemplazione di scenari, oltre a varie azioni da portare a termine.

La storia vede la famiglia Nohara spostarsi in gruppo presso Assou, presso Kumamoto. Si tratta di una zona rurale molto diversa da quella in cui vivono tutti i giorni e per Shin-chan e gli altri è l'occasione per fare nuove scoperte. Ancora di più visto lo strano incontro che fanno poco dopo essere arrivati a destinazione: uno strano Professore che dona al protagonista una videocamera per riprendere e scattare foto alle sue imprese.

Il bello del gioco è esplorare le aree, immergersi nelle atmosfere estive nipponiche e prendere parte a diverse attività, in una sorta di Animal Crossing umano e con ambientazione realistica, sebbene ovviamente filtrata nello stile tipico della serie animata.