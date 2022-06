Sonic Origins: l'update 1.03 è disponibile, risolve un piccolo problema

Sega ha pubblicato oggi l'update 1.03 di Sonic Origins, per tutte le piattaforme sulle quali il gioco è stato pubblicato. L'aggiornamento di oggi è molto piccolo e risolve un problema minore del gioco.

Le uniche note della patch che sono state rilasciate finora provengono dalla cronologia degli aggiornamenti di Sonic Origins per PS4. Se state giocando su PS4, la dimensione del file di aggiornamento è di soli 34 MB. La patch recita: risolto un problema per cui il gioco si blocca quando il giocatore apre il menù del Ranking con record esistenti in My Data.

Questo è quanto indicato dalle note della patch. Come sempre, è possibile che vi siano modifiche secondarie non indicate ufficialmente: se dovessero esserci novità in tal senso, non mancheremo di aggiornarvi.

Sonic Origins

Ricordiamo che Sonic Origins è disponibile su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Sonic Origins si pone senza dubbio come la migliore collection degli episodi classici della serie SEGA, forte di un lavoro di remastering solido e attento, che valorizza il fascino originale dei vari giochi e il meraviglioso level design di alcuni scenari in particolare, riportandoci con la mente a quelle giornate d'estate passate insieme al Mega Drive, tanto tempo fa. Le novità delle modalità Anniversario non rivoluzionano l'esperienza ma la adeguano per molti versi agli standard attuali e la modalità Missione rappresenta quello spunto in più per chi ama le sfide; proprio per questo è un peccato che si sia scelto di escludere alcuni contenuti, specie considerando il prezzo del pacchetto."