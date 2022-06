Poinpy, recensione di uno strano platform da Netflix e l'autore di Downwell

Se siete abbonati a Netflix e avete voglia di un gioco immediato e originale da giocare su smartphone, allora la recensione di Poinpy può indicarvi una validissima soluzione, visto che l'opera di Ojiro Fumoto, distribuita gratuitamente dal servizio video agli abbonati, è davvero molto valida.

Per chi non lo conoscesse, si tratta dell'autore del noto Downwell, platform-sparatutto incentrato su una costante caduta verso il basso in un pozzo senza fondo ricco d'insidie e stranezze, che abbiamo anche valutato molto bene nella sua recensione. Ebbene, Poinpy in un certo senso prende qualcosa del concetto di Downwell e lo ribalta, proponendo una struttura fondamentalmente opposta, visto che in questo caso ci troviamo a dover salire costantemente verso l'alto, di piattaforma in piattaforma. Sotto alcuni aspetti ricorda il buon vecchio Doodle Jump, come impostazione verticale e per il suo basarsi su salti continui che portano sempre più in alto, ma il meccanismo qui è piuttosto diverso e originale.

Non c'è proprio una storia, bensì una sorta di "situazione": Poinpy è un piccolo dinosauro salterino che si ritrova a dover costantemente fuggire da una gigantesca creatura blu che occupa la parte inferiore dello schermo e che dev'essere placata rifornendola in continuazione di succo di frutta. Questo può essere ottenuto dai frutti che si trovano in giro per i livelli, ma devono essere raccolti secondo particolari "ricette" fornite via via dalle creature e visibili nella parte alta dello schermo. Di fatto, si tratta di raccogliere questi frutti nella sequenza che viene illustrata, costringendo dunque a effettuare salti secondo alcune traiettorie che consentano di raggiungere gli oggetti giusti e nella sequenza corretta, pena lo scatenarsi della furia distruttrice della creatura blu, in grado di riempire il livello di fiamme.