Horizon Forbidden West: l'update 1.16 migliora molto la grafica a 60 FPS, per Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato una video analisi dell'update 1.16 di Horizon Forbidden West, all'interno del quale mostra le migliorie di questo aggiornamento e ci conferma che ha risolto alcuni problemi che affliggevano la modalità a 60 FPS, rendendola visivamente ancora più bella. Secondo la testata, ora è la modalità grafica migliore per giocare su PS5 al videogame di Guerrilla.

Viene spiegato che il problema legato alla vegetazione che era presente dal D1 è stato completamente rimosso in Horizon Forbidden West. Digital Foundry spiega che il gioco usa ancora una soluzione di rendering checkerboard che produce un'immagine a 3200 x 1800, ma a cambiare è stato il sistema di anti-alising che usa un precedente frame già processato dall'AA, in congiunzione con quello nuovo non processato, per creare la versione finale processata. Precedentemente usava due frame non processati per creare quello nuovo.

Viene poi precisato che l'update 1.16 introduce alcune correzioni ai bug e altri cambiamenti principali al gioco, come il modo in cui agisce la telecamera, la posizione delle fonti di luce e la loro intensità, ma anche le gradazioni di colore. I cambiamenti sono massicci secondo Digital Foundry e non è la norma che uno sviluppatore cambi così tanti aspetti tecnici di un gioco. La testata fa quindi i complimenti a Guerrilla per quanto realizzato con Horizon Forbidden West.

Voi cosa ne pensate?