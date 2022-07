Halo Infinite: la beta della campagna co-op inizierà questa settimana, "spera" 343 Industries

Ieri, 11 luglio, molti giocatori di Halo Infinite si aspettavano di poter partecipare alla beta della campagna co-op. Così non è stato, ma per fortuna non dovranno attendere ancora a lungo, dato che la fase di testing dovrebbe comunque aprire i battenti entro la fine della settimana. O almeno questo è quanto spera 343 Industries.

Con una serie di tweet, il community manger Brian Jarrard ha voluto chiarire il fatto che in realtà la beta della campagna co-op di Halo Infinite non è mai stata fissata all'11 luglio 2022, ma piuttosto "che il target era la settimana dell'11 luglio".

Jarrard ha anche aggiunto che 343 Industries spera che che la beta inizi questa settimana, mentre il team di sviluppo sta apportando gli ultimi ritocchi alla build e risolvendo alcuni problemi per assicurarsi che venga pubblicata nelle migliori condizioni possibili.

"Il team sta ancora lavorando alla build Insider della co-op di Halo Infinite. Nonostante abbiamo sempre detto che il nostro "target era la settimana dell'11 luglio", molti siti lo hanno semplicemente riportato come "a partire dall'11 luglio". Speriamo ancora di poterla pubblicare questa settimana, ma non inizierà oggi", ha detto Jarrard.

"Ci scusiamo con chi si aspettava il test flight oggi: non vediamo l'ora di pubblicarlo, ma vogliamo anche assicurarci che sia un'esperienza positiva e utile. Puntiamo ancora a questa settimana, ma è un processo che continua giorno per giorno. Grazie per la vostra pazienza e comprensione."