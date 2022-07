Offerte Amazon Prime Day: volante Logitech G920 per Xbox e PC in forte sconto

Le offerte di Amazon per il Prime Day rendono possibile acquistare il volante da gaming Logitech G920 a un prezzo davvero ottimo, visto lo sconto che viene applicato e di cui è possibile fruire per mettere mano sul gioiellino con molta convenienza rispetto alla cifra classica. Il volante in questione in genere richiede che gli utenti abbiano a che fare con cifre più alto, ma in questo caso le offerte di Amazon per il Prime Day hanno portato in ballo uno sconto del 21%, con quindi il totale che ammonta a solamente 198,99€ per mettere mano sul device.

Il dispositivo in questione risulta compatibile con Xbox Series X/S e PC, e permette con pedali regolabili, volante in pelle e feedback reale di avere a che fare con un'esperienza simulativa migliorata e decisamente più immersiva rispetto a quanto avviene in genere con i classici controller.

volante Logitech G920

