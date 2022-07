Offerte Amazon Prime Day: Pokémon Perla Splendente usato in super sconto

Le offerte Amazon per i Prime Day si spostano sull'usato, con questa combinazione che vi permetterà di portarvi a casa Pokémon Perla Splendente quasi a metà prezzo. Lo sconto è applicabile solo sull'usato, e ad ora ce ne sono 7 disponibili. Il gioco è in sconto anche nuovo, ma se lo acquisterete usato potrete utilizzare il coupon automatico di Amazon Warehouse, che vi permette di avere il 20% di sconto su un prodotto usato. Per questo, selezionando la versione usata dalle scelte di Pokémon Perla Splendente, potrete avere uno sconto dal prezzo di partenza del gioco di 40,46€, pagandolo solo 32,37€.

Pokémon Perla Splendente è uno dei due remake degli iconici giochi usciti per Nintendo DS: i due titoli però sono stati rivisitati e migliorati, proponendo colori più brillanti ma senza variare troppo l'ambientazione, che è rimasta fedele all'originale.

Pokémon Perla Splendente

