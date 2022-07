Pokémon Scarlatto e Violetto, capipalestra e nuovi Pokémon rivelati da un leak

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto potrebbero essere stati vittime di un nuovo leak che sembra aver rivelato l'aspetto della maggior parte dei capipalestra e di tre nuovi Pokémon presenti nel gioco.

Dopo le tante novità svelate a giugno, Pokémon Scarlatto e Violetto saranno a breve protagonisti di un nuovo trailer, ha scritto la leaker Samus Hunter, e pare sia proprio da lì che arrivino questi materiali, che evitiamo di commentare in attesa di sviluppi.

"Tantissime informazioni sono state carpite dal prossimo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto", ha scritto Samus. "Considerando quanti canali sono stati bannati in passato dopo aver pubblicato immagini e video dei giochi, mi limiterò a condividere questa informazione."

In effetti i leak in casa Nintendo non sono ben tollerati e ci sono persone finite in grossi guai per aver condiviso informazioni in anticipo sui tempi, specie se legate la franchise di Pokémon.

Meglio dunque attendere gli annunci ufficiali di Pokémon Violetto e Pokémon Scarlatto, che arriveranno nei negozi il prossimo 18 novembre, in esclusiva per Nintendo Switch.