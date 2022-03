Hogwarts Legacy: il Quidditch non è stato confermato, ecco come useremo la scopa volante

Hogwarts Legacy è il nuovo gioco di Warner Bros. Games dedicato al mondo magico di Harry Potter. All'interno dell'avventura potremo fare molte cose "da maghi", compreso volare con le scope. Potremo giocare anche a Quidditch? Per il momento non è stato confermato.

Tramite la FAQ ufficiale di Hogwarts Legacy ci viene detto che "la scopa è un mezzo di trasporto per esplorare e viaggiare in Hogwarts Legacy, inoltre sono presenti anche gare con le scope. I giocatori possono frequentare le Lezioni di Volo per imparare a padroneggiare l'arte del volo su scopa."

Come potete leggere, per il momento non viene citato il Quidditch, lo sport dei magi praticato anche a Hogwarts. All'interno del trailer di presentazione vi è modo di vedere una scena filmata nella quale appare un personaggio chiaramente in tenuta da Quidditch, ma è possibile che si tratti solo di una sequenza di trama non interattiva, durante la quale guarderemo altri giocare allo sport. Hogwarts Legacy ci permetterà comunque di usare la scopa volante come detto.

Ricordiamo anche che all'interno del gioco sarà possibile cavalcare animali, come gli ippogrifi, per muoversi nel mondo di gioco. Hogwarts Legacy è infatti un open world e ci saranno grandi spazi da esplorare, all'interno dei quali trovare ingredienti per creare pozioni, missioni secondarie e non solo.

È possibile che il Quidditch venga confermato più avanti, ma il fatto che non venga citato già ora ci lascia un po' in dubbio. Hogwarts Legacy potrebbe quindi non includere lo sport dei maghi. Diteci, vi spiacerebbe oppure non è una delle componenti più importanti per voi?

Parlando di non conferme, ecco quanto è stato detto sulla versione Switch: sarà cloud? Uscirà insieme alle altre? Nessuno lo sa.