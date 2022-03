Sniper Elite 5 e The Quarry useranno Denuvo, la tecnologia anti-tamper

Supermassive Games e Rebellion Developments hanno entrambe confermato che i rispettivi giochi utilizzeranno Denuvo. Parliamo di The Quarry e Sniper Elite 5, che sfrutteranno nella versione PC la tecnologia anti-tamper.

Denuvo è una tecnologia anti-manomissione che ha lo scopo di impedire ai giocatori di utilizzare il gioco senza una licenza d'acquisto. Tendenzialmente, Denuvo non è in grado di difendere per troppo tempo un gioco, ma lo scopo principale dello strumento è fare in modo che al D1 e nei giorni successivi non sia in circolazione una copia illegale del gioco, visto che è il momento nel quale si concentrano più vendite. Di norma, gli sviluppatori e gli editori eliminano Denuvo dal gioco dopo qualche tempo, migliorando così anche le prestazioni o i tempi di caricamento.

Sniper Elite 5

Ricordiamo infine che Sniper Elite 5 è uno sparatutto stealth nel quale interpretiamo un cecchino che deve completare una serie di missioni sfruttando tutte le propria capacità ed eliminando una serie di bersagli chiave durante una guerra. Sarà pubblicato il 26 maggio 2022.

The Quarry, invece, è il nuovo gioco horror di Supermassive Games, autori di Until Dawn. Questo nuovo gioco sarà pubblicato il 10 giugno 2022: potete scoprire ogni dettagli su di esso nella nostra anteprima esclusiva. Ecco anche i requisiti minimi e consigliati.