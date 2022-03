Hogwarts Legacy: J.K. Rowling ha creato la storia? La risposta di Avalanche

La FAQ ufficiale di Hogwarts Legacy pubblicata da Portkey Games e Avalanche sul portale dedicato al gioco, chiarisce in maniera definitiva se J. K. Rowling, l'autrice dell'universo di Harry Potter, è coinvolta o meno nello sviluppo o se ha contribuito in qualche modo nel creare la storia del titolo.

In realtà già in passato Warner Bros. aveva accennato al fatto che la Rowling non fosse coinvolta direttamente nella produzione di Hogwarts Legacy, ma ora è arrivata un'ulteriore conferma grazie al sito ufficiale del gioco che afferma che "la storia presentata nel gioco non è stata ideata da J.K. Rowling"

Hogwarts Legacy, un artwork ufficiale

Tra l'altro apprendiamo anche un ulteriore dettaglio, ovvero che il team della scrittrice ha collaborato con Avalanche per assicurarsi che il gioco rappresenti fedelmente l'universo immaginario di Harry Potter, cosa che sicuramente farà piacere ai fan dell'opera.

"Ogni esperienza offerta da Portkey Games si svolgerà nel mondo magico e sarà fedele ad esso. J.K. Rowling sostiene Portkey Games e ha affidato la progettazione e la creazione dei giochi a Warner Bros. Games e a tutti gli sviluppatori coinvolti. Il suo team ha collaborato con Warner Bros. Games su tutti gli aspetti di Hogwarts Legacy per assicurarsi che sia in linea con la creatività e la magia che i fan si aspettano e che sia una parte integrante del mondo magico", recita la FAQ del sito ufficiale di Hogwarts Legacy.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile entro la fine del 2022 per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, anche se al momento non è chiaro se la versione per la console della grande N sarà disponibile in contemporanea con le altre e se sarà in Cloud o meno.

Dalle FAQ apprendiamo inoltre che in Hogwarts Legacy ci sarà l'iconico test dello smistamento con il Cappello Parlante, ma sarà solo una formalità.