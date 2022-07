Bayonetta: il video cosplay di Sailor Virgo mima una delle pose iconiche della strega

Bayonetta è uno dei personaggi femminili più stravaganti e iconici dei videogiochi. La rivedremo in azione quest'anno su Nintendo Switch il prossimo 28 ottobre, giorno di uscita dell'attesissimo terzo capitolo, ma nel frattempo possiamo ingannare l'attesa ammirando il cosplay di Sailor Virgo.

Bayonetta è la protagonista dell'omonima serie di videogiochi di stampo action di PlatinumGames. È nata dalla mente di Hideki Kamiya, dalla penna di Mari Shiamazaki e doppiata in occidente da Hellena Taylor. Il personaggio grazie al suo carattere sopra le righe, le battute saccenti e i balletti irriverenti è diventato ben presto uno dei più apprezzati dai giocatori, seppure non sono mancate critiche agli sviluppatori per aver calcato un po' troppo la mano sul suo lato sensuale.

Sailor Virgo, colta d'ispirazione grazie alle ultime novità su Bayonetta 3, ha deciso di deliziarci con un video del suo cosplay della strega di PlatinumGames, mimando perfettamente uno dei tanti balletti con annessa posa provocante sul finale che hanno reso iconico il personaggio. La sua rappresentazione si ispira alla Bayonetta del primo capitolo della serie, dunque con i capelli lunghi. Non manca ovviamente il costume in pelle, gli occhiali e le 4 pistole Scarborough a corredare il tutto, dando vita a un cosplay davvero ben realizzato.

