Xbox Game Pass, luglio 2022: annunciati i giochi della seconda metà del mese

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi per Xbox Series X|S, Xbox One e PC in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass a nella seconda metà di luglio 2022 per gli abbonati al servizio, che nei prossimi giorni si arricchirà di sei nuovi titoli, tra cui Watch Dogs 2.

Vediamo dunque i giochi che saranno disponibili su Xbox Games Pass nella seconda metà di luglio 2022:

As Dusk Falls - Cloud, console e PC - 19 luglio

Ashes of the Singularity: Escalation - PC - ID@Xbox - 19 luglio

Watch Dogs 2 - Cloud, console e PC) - 19 luglio

MotoGP 22 - Cloud, console e PC - 21 luglio

Torment: Tides of Numenera - Cloud e console - 21 luglio

Inside - Cloud, console e PC - ID@Xbox - 29 luglio

Xbox Game Pass: i giochi in arrivo nella seconda metà di luglio 2022

La line-up della seconda metà di luglio del Game Pass non è particolarmente abbondante, ma la qualità non manca. Tra i giochi in arrivo spicca senza dubbio As Dusk Falls, il dramma interattivo realizzato dai veterani di Quantic Dream e di cui proprio oggi abbiamo pubblicato la nostra recensione.

Tra le altre aggiunte, troviamo Watch Dogs 2, il secondo capitolo della serie open world di Ubisoft in cui vestiamo i panni dell'hacker Marcus Holloway, e Inside, l'acclamato puzzle platformer di Playdead, gli autori di Limbo.

Gli amanti dei giochi di corse su due ruote invece saranno felici per l'inclusione di MotoGP 22, mentre chi predilige i giochi di ruolo di certo non si farà scappare Torment: Tides of Numenera di InXile.

Che ne pensate dei giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass durante la seconda metà di luglio 2022? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Ecco invece i titoli che lasceranno il catalogo del Game Pass il 31 luglio 2022.