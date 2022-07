Xenoblade Chronicles 3: la Collector's Edition arriverà dopo il lancio e non includerà il gioco

Con un post su Twitter, Nintendo ha annunciato che la Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3 sarà disponibile dopo l'uscita del gioco, fissata per il 29 luglio, con i preorder che inizieranno durante il mese di settembre. Inoltre non includerà il gioco base, dunque sarà necessario acquistarlo a parte.

In precedenza Nintendo aveva annunciato che le prenotazioni di Xenoblade Chronicles 3 Collector's Edition sarebbero iniziate a fine luglio, ovvero a ridosso del lancio del gioco. Inoltre inizialmente la limited includeva il gioco base, ma sarebbe stata spedita in due tranche: al lancio gli acquirenti avrebbero ricevuto una copia del titolo e successivamente la confezione e i contenuti della Collector's Edition.

Nintendo non ha spiegato i motivi dietro il rinvio del lancio della Collector's Edition. Supponiamo ci siano stati dei problemi logistici che non permettono di rispettare le tempistiche previste inizialmente, ma non è escluso che il ritardo sia legato alla lunga manutenzione del My Nintendo Store che sta andando avanti da alcune settimane.

La scelta di non includere il gioco nella Collector's Edition potrebbe invece non essere del tutto sbagliata: in questo modo chi è interessato a questa limited potrà comunque giocare a Xenoblade Chronicles 3 al lancio acquistandolo separatamente, senza il rischio di ritrovarsi successivamente con due copie del gioco e il portafogli più leggero.

Se siete comunque interessati a Xenoblade Chronicles 3: Collector's Edition come al solito Nintendo suggerisce di registrare il vostro interesse a questo indirizzo, in modo tale da ricevere un'email di notifica non appena ci saranno novità sui preorder.

Questa edizione da collezione include l'artbook a colori da 250 pagine, la confezione con illustrazione di Masatsugu Saito e uno steelbock esclusivo.