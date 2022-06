Xenoblade Chronicles 3: ecco quando apriranno i preorder della Collector's Edition in Italia

Tramite un Tweet, Nintendo Italia ha annunciato che i preorder della Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3 apriranno a fine luglio 2022, dunque a ridosso del lancio del gioco su Nintendo Switch, fissato per il 29 luglio.

Trattandosi di un'edizione a tiratura limitata il consiglio se siete interessati è quello di effettuare subito la prenotazione non appena apriranno i preorder sul My Nintendo Store. Vi suggeriamo anche di registrare il vostro interesse sul sito ufficiale Nintendo a questo indirizzo, in modo da ricevere un email di notifica all'apertura dei preordini.

Vi ricordiamo inoltre che la Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3 verrà consegnata in due tranche: al lancio, ovvero il 29 luglio, gli acquirenti riceveranno una copia del gioco su cartuccia, mentre il resto dei contenuti extra, ovvero l'artbook a colori da 250 pagine, la confezione con illustrazione di Masatsugu Saito e lo steelbock esclusivo, verranno invece consegnati durante l'autunno, il tutto senza spede di spedizione.

Giusto oggi Nintendo ha pubblicato anche un nuovo trailer di Xenoblade Chronicles 3 che presenta Aionios, il mondo di gioco.