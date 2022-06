Nintendo Switch: i Super Saldi dell'eShop iniziano questa settimana con oltre 1.500 giochi in sconto

Nintendo ha annunciato che da giovedì 9 giugno alle 15:00 inizieranno i Super Saldi dell'eShop, con oltre 1.500 giochi per Nintendo Switch con prezzi scontati fino al 77%. Le offerte termineranno il 19 giugno, dunque approfittatene finché siete in tempo. Tra i giochi in offerta troviamo, tra gli altri, New Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Dark Souls: Remastered, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Luigi Manson 3 e Monster Hunter Rise.

Per l'elenco completo dei giochi in offerta dovremo attendere giovedì, ma nel frattempo Nintendo ha condiviso una lista con alcuni dei titoli in primo piano dei Super Saldi dell'eShop, che riportiamo di seguito:

New Pokémon Snap - 33% di sconto

The Legend of Zelda: Link's Awakening - 33% di sconto

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - 20% di sconto

Dark Souls: Remastered - 50% di sconto

Among Us - 25% di sconto

DOOM Eternal - Bethesda 67% di sconto

Monster Hunter Rise - 50% di sconto (fino al 26 giugno 2022)

Hades - 40% di sconto

Cuphead - 30% di sconto

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - 33% di sconto

Sonic Mania - 50% di sconto

Luigi's Mansion 3 - 33% di sconto

Bastion - 77% di sconto

Mario + Rabbids Kingdom Battle - Gold Edition - 75% di sconto

Splatoon 2 - 33% di sconto

eShop

Come accennato in precedenza, i giochi in offerta per Nintendo Switch con i Super Saldi saranno oltre 1.500, dunque la lista qui sopra è solo un piccolo assaggio.

Che ne pensate, approfitterete dei Super Saldi dell'eShop per recuperare uno dei titoli sopracitati o state aspettando un'offerta per qualche altro gioco in particolare? Fatecelo sapere nei commenti.