Sony Bend lavora a una nuova IP open world con multiplayer, ecco il nuovo logo dello studio

Come promesso i ragazzi di Sony Bend oggi hanno presentato il nuovo logo dello studio, che potrete ammirare nell'immagine sottostante, accompagnato da un lungo post che ripercorre la storia del team e svelato cosa riserva il futuro, con i primi dettagli della prossima esclusiva PlayStation a cui stanno lavorando, che sarà un IP inedita ambientata in un mondo open world con modalità multiplayer.

Come spiegato da Kevin McAllister con un post sul PlayStation Blog, la nuova IP "include il multigiocatore", si basa sui "sistemi a mondo aperto di Days Gone" e sarà ambientato in un mondo completamente nuovo.

"Oggi siamo emozionati all'idea di condividere con voi una piccolissima notizia su uno dei nostri progetti attuali. Al momento stiamo lavorando a una nuova IP che include il multigiocatore e si basa sui sistemi a mondo aperto di Days Gone, ma vi porta un mondo interamente nuovo che siamo estremamente entusiasti di creare per voi. Non vediamo l'ora di annunciarvelo quando arriva il momento giusto", ha detto Kevin McAllister, community manager di Sony Bend, in un post del PlayStation Blog.

Il nuovo logo di Sony Bend

Guardando con attenzione l'immagine pubblicata sul PlayStation Blog, sotto il logo dello studio, è possibile scorgere la dicitura "Modular Identity System" che potrebbe trattarsi di un indizio del nuovo gioco o forse riferirsi semplicemente alla natura "modulare" del logo, che come spiegato nel PlayStation Blog può assumere varie forme a seconda delle esigenze.

Di cosa si tratta? Per scoprirlo non ci resta che attendere "il momento giusto", che magari potrebbe coincidere con lo show di apertura del Summer Game Fest di giovedì.