Xbox Game Pass: demo per gli abbonati e app per TV Samsung verranno svelate il 9 giugno, report

Un report pubblicato sulle pagine di Exputer e firmato dal noto insider Tom Henderson, afferma che Microsoft ha in programma diversi annunci per giovedì 9 giugno che verranno svelati prima dello show di apertura del Summer Game Fest. Tra questi c'è, a quanto pare, anche un servizio che include delle demo per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Stando alle informazioni condivise da Henderson, questo servizio dovrebbe competere con le prove a tempo di PlayStation Plus Premium, il nuovo abbonamento di Sony in arrivo questo mese in Italia. A quanto pare verrà lanciato il prossimo anno per gli abbonati a Game Pass e l'obiettivo iniziale sarà quello di aiutare gli sviluppatori di giochi indipendenti in tutto il mondo.

Gli sviluppatori che decideranno di aderire all'iniziativa riceveranno i dati necessari per lo sviluppo delle demo e verranno ricompensati da Microsoft, ma Henderson non è in possesso di informazioni precise su quest'ultimo punto.

La gola profonda afferma che Microsoft inoltre annuncerà un'estensione della partership con Samsung, grazie alla quale i giocatori potranno giocare a titoli di Xbox sulle loro smart TV tramite il Cloud Gaming, dunque senza utilizzare un PC o una console Xbox. Pare ci saranno anche altri annunci minori, come l'approdo di xCloud in altri paesi nel mondo.

Xbox, logo

Tom Henderson afferma che gli annunci sopracitati verranno fatti poche ore prima dello show di apertura del Summer Game Fest 2022, che vi ricordiamo si svolgerà giovedì 9 giugno alle 20:00 italiane.

Come al solito raccomandiamo di prendere con le pinze indiscrezioni simili, in quanto senza conferme ufficiali. Detto questo, Henderson è una fonte di informazioni piuttosto affidabile, quindi senza dubbio rimarremo vigili per eventuali novità da parte di Microsoft.

Rimanendo in tema, oggi Henderson ha anche affermato che il nuovo gioco di Hideo Kojima si chiama Overdose e che verrà svelato al Summer Game Fest.