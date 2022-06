Sonic Origins: trailer overview riassume le caratteristiche della raccolta

Sega ha pubblicato un nuovo overview trailer di Sonic Origins che riassume le caratteristiche della raccolta in arrivo su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store) il 23 giugno.

Per chi non lo sapesse, Sonic Origins è una raccolta che include le versioni rimasterizzate di Sonic The Hedgehog, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2 e Sonic 3 & Knuckles, che in questa riedizione presentano una risoluzione più alta, nuove sequenze animate di apertura e fine gioco, contenuti, sfide e stage speciali sbloccabili tramite il Museo.

I più nostalgici inoltre possono rivivere l'esperienza originale con la modalità Classica, con risoluzione e vite limitate come nell'originale, oppure optare per la Anniversary Mode, con grafica migliorata e vite illimitate.

"Rivivi le classiche avventure di Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD nella versione rimasterizzata di Sonic Origins! Dall'iconica zona Green Hill all'infido robot Death Egg, sfreccerai tra i ricordi per sventare i diabolici piani del Dr. Eggman in tutta la gloria dell'alta definizione! Questa versione aggiornata include nuove aree da esplorare, animazioni esclusive e una nuovissima modalità Anniversario!"

Una nuova frontiera del classico

"Esplora i classici Sonic in alta risoluzione, con nuove animazioni di apertura e chiusura per ogni titolo!"

Nuovi sbloccabili

"Completa varie missioni per ottenere monete e sbloccare nuovi contenuti, sfide e fasi speciali tramite il museo."

Modalità Classica e Anniversario

"Usa lo scatto avvitato per farti strada in varie zone nella modalità Classica, con la risoluzione originale del gioco e vite limitate, oppure prova la nuova modalità Anniversario, con vite infinite e una risoluzione rivisitata a schermo intero."

Durante il Sonic Central, Sega ha presentato anche un nuovo video gameplay di Sonic Frontiers e annunciato il corto animato Sonic Frontiers: Prologue.