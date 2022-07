My Nintendo Store è offline in Europa, sarà in manutenzione per "alcune settimane"

A pochi giorni dall'apertura dei preorder della Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3, il My Nintendo Store attualmente risulta inaccessibile in diversi paesi dell'Europa, incluse Italia, Germania, Francia e Spagna, a causa di una manutenzione che durerà "alcune settimane". Il sito risulta invece accessibile nel Regno Unito e nelle altre regioni del mondo.

Sul sito ufficiale al momento è presente solo un messaggio che afferma che attualmente è in corso una manutenzione che richiederà alcune settimane. Dunque, per ovvi motivi, i giocatori non possono effettuare nuovi ordini. In ogni caso, Nintendo assicura che quelli già completati in precedenza verranno regolarmente consegnati come da programma.

"Il My Nintendo Store non è al momento disponibile a causa di un'intervento di manutenzione che richiederà alcune settimane", recita la pagina italiana del My Nintendo Store.

"Fino alla conclusione di tale intervento non sarà possibile effettuare ordini o navigare nel My Nintendo Store. Gli ordini già effettuati verranno regolarmente consegnati, come indicato nelle relative e-mail di conferma. Per qualsiasi domanda sullo stato degli ordini è possibile contattare il Servizio al consumatore di Nintendo."

Il My Nintendo Store, per chi non lo sapesse, è il negozio online ufficiale della grande N che consente ai giocatori di acquistare merchandising, accessori e edizioni speciali esclusive dei giochi per Switch.

Nintendo non ha fornito una data per il termine della manutenzione, ma supponiamo avverrà prima del lancio di Xenoblade Chronicles 3, fissato per il 29 luglio, dato che in passato la compagnia aveva promesso di dare via ai preorder della Collector's Edition (in esclusiva per My Nintendo Store) poco prima del debutto nei negozi del JRPG di Monolith Soft.

La speranza è che questa lunga manutenzione sia necessario per apportare alcune modifiche positive allo store, che di recente è stato criticato per la gestione delle code di acquisto e le misure inesistenti contro gli scalper, che negli Stati Uniti stanno rivendendo delle copie proprio della Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3 a prezzi da capogiro.

Rimanendo in tema, Nintendo di recente ha svelato la Collector's Edition "Mimesi della Trinità" di Bayonetta 3.