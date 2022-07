Bayonetta 3: annunciata la Collector's Edition "Mimesi della Trinità", ecco i dettagli

Oltre alla data di uscita di Bayonetta 3, Nintendo oggi ha svelato anche l'edizione da collezione chiamata "Edizione speciale Mimesi della Trinità", che include un corposo artbook con bozzetti e immagini concept del nuovo action di PlatinumGames, nonché tre copertine speciali per la custodia del gioco.

Bayonetta 3 Edizione Speciale Mimesi della Trinità sarà disponibile al lancio del gioco, fissato per la fine di ottobre come svelato nel nuovo trailer ufficiale. Come recita il comunicato stampa di Nintendo, "questa edizione speciale include un artbook di 200 pagine e tre copertine diverse, che insieme formano un panorama".

Bayonetta 3, edizione Mimesi della Trinità

I dettagli su prezzo, come e quando poter preordinare questa edizione da collezione di Bayonetta 3 verranno svelati in futuro da Nintendo.

Che ne pensate, l'edizione Mimemesi della Trinità ha suscitato il vostro interesse? Fatecelo sapere nei commenti.