Bayonetta: annunciata l'edizione fisica del primo capitolo con data di uscita

Nintendo ha annunciato che il primo capitolo della serie Bayonetta a breve sarà disponibile su Nintendo Switch anche in versione fisica, con data di uscita fissata al 30 settembre 2022.

Giornata ricca di novità importanti per i fan della saga action di PlatinumGames: oggi infatti è stata svelata anche la data di uscita di Bayonetta 3 con un nuovo scoppiettante trailer, accompagnata anche da nuove immagini e i dettagli sulla Collector's Edition "Mimesi della Trinità".

Il primo Bayonetta è uscito su PS3 e Xbox 360 nell'ormai lontano gennaio 2010 conquistando critica e pubblico grazie a un gameplay allo stato dell'arte e una regia sopra le righe. Successivamente il gioco è approdato anche su Nintendo Switch esclusivamente in versione digitale il 16 febbraio 2018, con un porting realizzato ad hoc per la console portatile della grande N, di cui abbiamo parlato nel dettaglio nella nostra recensione.

L'arrivo di un'edizione fisica del primo capitolo dunque potrebbe fare la gioia di chi vuole avere la trilogia completa in formato fisico o a chi cerca semplicemente una scusa per rigiocarlo su Switch. Per il momento Nintendo non ha svelato il prezzo della versione retail di Bayonetta, ma supponiamo che sarà simile a quella digitale disponibile sull'eShop, acquistabile per 29,99 euro.