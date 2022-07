Bayonetta 3 includerà un filtro nudità, il Naive Angel Mode: ecco di che si tratta

Bayonetta 3 includerà una sorta di filtro nudità chiamato Naive Angel Mode, ha annunciato PlatinumGames. Di che si tratta? A conti fatti è un'opzione che permette di aumentare o diminuire la quantità di pelle nuda sullo schermo.

In uscita su Nintendo Switch il 28 ottobre, Bayonetta 3 affronterà dunque il tema della sensualità della sua protagonista (e della nuova nemesi demoniaca) in maniera inedita, consentendo agli utenti di decidere come fruire dell'esperienza.

Il video pubblicato dal team giapponese è molto chiaro circa il funzionamento del filtro: vediamo Bayonetta più o meno vestita durante l'esecuzione di un incantesimo, la sua nemica con una sorta di reggiseno oppure senza, e poi di nuovo Bayonetta in una tenuta discinta oppure molto più coperta.

Non abbiamo alcun dubbio: si parlerà parecchio di questa feature ed è simpatico il modo che PlatinumGames ha escogitato per rientrare nei canoni delle produzioni più tradizionali nintendo senza però rinunciare alla natura fondamentalmente sexy di Bayonetta.

Niente tagli o censure, dunque: saranno i giocatori a scegliere cosa indosseranno i personaggi del gioco e quanta pelle si vedrà durante le varie sequenze del nuovo, atteso capitolo della serie.