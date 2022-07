Xenoblade Chronicles 3: scalper rivendono i preorder della Collector's a prezzi assurdi su eBay

Xenoblade Chronicles 3 è uno dei titoli più attesi dai giocatori Nintendo Switch, specialmente dagli amanti dei JRPG. Di conseguenza la Collector's Edition è un oggetto molto desiderato dai collezionisti, un dettaglio che di certo non è sfuggito agli scalper, che in rete stanno rivendendo i preorder a prezzi da capogiro, in alcuni casi persino il triplo di quello standard.

I preorder in Nord America della Collector's di Xenoblade Chronicles 3 (in questo caso chiamata "Special Edition") sono tornati disponibili ieri, ma a causa dell'elevata richiesta molti utenti non sono riusciti ad acquistarla o hanno semplicemente rinunciato dopo numerose schermate di errore, causate dall'elevato traffico su My Nintendo Store, l'unico canale di distribuzione per questa edizione.

A quanto pare in coda c'erano anche numerosi scalper, pronti ad accaparrarsi una copia per poi rivenderla su eBay a prezzi assurdi. Come segnalato da NintendoLife, al momento i prezzi dei bagarini si aggirano tra i 250 e i 350 dollari, ovvero più del triplo del prezzo di listino di 89,99 dollari.

Ciò ha causato la frustrazione di molti utenti che non sono riusciti ad acquistare una copia della Collector's, dando la colpa a Nintendo e la decisione di venderla esclusivamente su My Nintendo Store.

La speranza è che una situazione del genere non si ripeta anche in Europa. Come precedentemente annunciato i preorder della Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3 in Italia apriranno a pochi giorni di distanza dall'uscita del gioco, fissata per il 29 luglio.

Questa edizione da collezione include l'artbook a colori da 250 pagine, la confezione con illustrazione di Masatsugu Saito e uno steelbock esclusivo. Inoltre ricordiamo che verrà spedita in due parti: il giorno del lancio riceverete una copia del gioco, mentre i restanti contenuti della Collector verranno spediti in un secondo momento.