As Dusk Falls, la recensione del dramma interattivo dai veterani di Quantic Dream

È un rischio che corrono tutti, che ha corso in passato Quantic Dream alternando grandi successi a progetti meno ispirati, e che oggi ha tutta l'intenzione di correre Caroline Marchal, veterana dello studio parigino che dopo 18 anni di esperienza nel campo delle avventure interattive ha fondato Interior/Night con l'unica ambizione di continuare a fare quello che le riesce meglio: raccontare delle storie. Il team si appresta a lanciare il suo titolo di debutto, As Dusk Falls, un dramma interattivo dallo stile grafico molto particolare, che promette di farci vivere sulla nostra pelle le dolorose vicende vissute da due famiglie le cui sorti si intrecciano tragicamente in un isolato motel dell'Arizona.

Sembrerà paradossale, ma proprio per questa ragione chi lavora a un'avventura narrativa è esposto a molte più incognite del normale. È vero, le esperienze ludiche incentrate sulla narrazione hanno il vantaggio di rendere molto più travolgente quella sensazione d'immersione tipica delle storie ben scritte, ma il rovescio della medaglia è che il filo che lega il giocatore al racconto in questi casi è particolarmente teso e tende a spezzarsi, nel momento in cui l'esposizione narrativa perde di qualità.

Una delle accuse che più di frequente viene mossa al videogioco contemporaneo è che esso rappresenti una pericolosa forma d'evasione dalla nostra realtà, molto più vivida di quella offerta da altre opere multimediali a causa del fattore interattività, una qualità unica del medium. Chi lancia queste dozzinali argomentazioni da salotto televisivo lo fa da posizioni di totale ignoranza e non merita un commento, ma ha ragione almeno su un aspetto. Nessun'altra forma d'intrattenimento riesce a eguagliare il videogioco di stampo narrativo nella sua capacità di farci fuggire dalla monotonia della quotidianità, poiché a differenza di film e serie TV qui siamo noi ad avere in mano le chiavi del racconto. La completa immedesimazione in un personaggio, quando le sue sorti dipendono solo e soltanto dalle nostre scelte, è un processo dannatamente naturale e spontaneo.

Hotel California

Il Desert Dream Motel

È il sud degli Stati Uniti, il deserto lambisce i margini dell'orizzonte da qualsiasi prospettiva lo si guardi e, anche se il nuovo millennio è alle porte, qui la vita è ancora dura come si vedeva nei vecchi film di Sergio Leone. Viaggiando in direzione di Albuquerque, Vince e la sua famiglia hanno colto l'opportunità offerta da un trasloco in Missouri per attraversare un percorso panoramico che li porta sulla leggendaria Route 66. Nella direzione contraria, sulla stessa "scura, desertica autostrada e col vento fresco tra i capelli", i fratelli Holt stanno fuggendo dopo essere stati sorpresi a rubare nella casa dello sceriffo della contea di Two Rock, la cittadina che fa da palcoscenico alle vicende raccontate da As Dusk Falls. I destini delle due famiglie collideranno al Desert Dream Motel, un luogo che le persone coinvolte non lasceranno mai, rimanendo segnate a vita dai drammatici eventi di quella notte.

Da queste avvincenti premesse narrative si sviluppa un movimentato thriller interattivo diviso in due libri, il primo che racconta della violenta situazione con ostaggi che scaturisce al motel e il secondo dedicato all'approfondimento delle radicate conseguenze psicologiche che ancora perseguitano i sopravvissuti. Durante un arco narrativo lungo 14 anni avremo modo di affrontare tutte le ripercussioni delle nostre scelte e di vivere i punti di vista di diversi personaggi, anche se tra questi solo tre possono essere considerati i veri protagonisti dell'opera: c'è Vince, che lotta disperatamente per l'incolumità dei membri della sua famiglia, e poi Zoe, sua figlia, che dovrà fare i conti da adulta con tutto quello che ha visto accadere al motel. Infine troviamo Jay, il più piccolo e più mite dei tre fratelli Holt, costantemente diviso tra il suo senso morale e la fedeltà alla sua famiglia.

Lo stile inequivocabile di As Dusk Falls

Per tutto il primo libro la narrazione prosegue senza alcun punto debole e anzi, al netto di qualche cliché tipico delle storie poliziesche, riesce addirittura a risultare esaltante mettendo in campo tante situazioni ad altissima tensione che sono state in grado di tenerci col fiato sospeso, rallentando solo di tanto in tanto per offrire delle parentesi narrative che svelano alcuni dettagli cruciali sulle vite dei personaggi e sui rapporti che li legano. Le prime crepe nella struttura del racconto sono cominciate a emergere durante il secondo libro, che preme violentemente il piede sul pedale del freno per concedersi delle interminabili deviazioni narrative incentrate su personaggi che non hanno un vero e proprio ruolo nel nucleo della storia.

Le sezioni dedicate a Jay ci sono piaciute tantissimo, ma l'improvvisa scomparsa di alcuni protagonisti e una sottile ma evidentissima incongruenza tra il comportamento di Zoe e le scelte compiute nella prima metà di As Dusk Falls hanno deteriorato in modo irrecuperabile la sensazione di profondo coinvolgimento che stavamo provando fino a quel momento. Sia chiaro, la trama della seconda metà del gioco non è da considerarsi terribile sotto ogni punto di vista ed è tutto sommato godibile, ma fatica a trascinare anche solo in minima parte il giocatore e rappresenta un'imperdonabile opportunità sprecata se prendiamo ad esempio l'ottima qualità della prima parte del racconto.

Ciò che ci è davvero andato di traverso, però, è l'inspiegabile finale aperto che ha lasciato scorrere i titoli di coda immediatamente dopo un clamoroso colpo di scena capace di stravolgere tutti gli eventi visti in precedenza. Lo studio non ha mai fatto alcun riferimento alla presenza di un terzo libro e, sebbene l'idea di espandere la storia di As Dusk Falls possa starci tutta, sarebbe stato molto più elegante per una nuova proprietà intellettuale risolvere entro la fine del gioco tutte le trame rimaste aperte fino a quel momento, per delegare ogni rivoluzione narrativa a un eventuale seguito.