Fallout, serie TV Amazon: Kyle MacLachlan, protagonista di Twin Peaks, nel cast

La serie TV di Fallout si arricchisce in maniera considerevole con le nuove entrate nel cast annunciate da Variety, in base a quanto emerso dalla produzione presso Amazon Prime Video: si parla infatti di Kyle MacLachlan tra gli attori, oltre a Xelia Mendes-Jones e Aaron Moten.

MacLachlan, come molti sapranno, è diventato celebre un po' in tutto il mondo nel ruolo di Dale Cooper, l'agente speciale dell'FBI protagonista della storica serie Twin Peaks, oltre ad essere stato protagonista anche del vecchio film di Dune (all'interno di una fruttuosa collaborazione con David Lynch), Velluto Blu e un'ampia quantità di film e serie TV nella sua lunga carriera.



Non sappiamo in che ruolo lo troveremo all'interno della serie TV di Fallout, ma sappiamo che sarà affiancato anche da Xelia Mendes-Jones e Aaron Moten, come altri nomi emersi in queste ore per il cast dello show televisivo basato sulla serie di videogiochi Bethesda e Interplay.

L'arrivo di MacLachlan sembra un'ulteriore conferma della produzione di notevole spessore messa in piedi per questo adattamento, a cui si aggiunge anche la giovane Mendes-Jones che ha già dato prova di sé nella serie Netflix "Havoc", oltre a Moten che è comparso in precedenza in "Father Stu" e nel prossimo film "Emancipation" di Apple, con Will Smith, avendo partecipato in precedenza a "Next", "The Night Of" e "Mozart in the Jungle".

Fallout dovrebbe entrare in piena produzione nei prossimi mesi del 2022, con Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner come executive producer e showrunner in collaborazione. La produzione comprende anche Jonathan Nolan e Lisa Joy via Kilter Films, ma sono coinvolti direttamente anche Todd Howard e James Altman di Bethesda.

In precedenza, è stata annunciata l'attrice protagonista, ovvero Ella Purnell, oltre a Walton Goggins tra i personaggi principali. A questo punto, restiamo in attesa di ulteriori dettagli al riguardo.