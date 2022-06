Marvel's Avengers, Mighty Thor protagonista della nuova War Table: trailer e dettagli

Si è svolta la nuova War Table di Marvel's Avengers, in questo caso tutta incentrata su Mighty Thor, il nuovo personaggio in arrivo all'interno dell'action game su licenza Marvel proprio in corrispondenza con il prossimo arrivo del film cinematografico.

Jane Foster è dunque la nuova combattente che si unisce al gruppo di Marvel's Avengers, nei panni della possente Mighty Thor, terzo guerriero volante per il team di super-eroi a disposizione nel gioco. A questo punto, i personaggi giocabili arrivano a 11, considerando anche Spider-Man che è presente in esclusiva solo su PS4 e PS5.

In Marvel's Avengers, Jane Foster viene trasportata in una linea temporale alternativa attraverso una lacerazione nello spazio-tempo dalle Tachyon Anomalies. Nella sua linea temporale originale, Jane è diventata la Dea del Tuono quando ha preso il testimone da Thor, che nel suo dolore dopo la tragedia di A-Day ha rinunciato a Mjolnir.

Jane Foster è doppiata dalla talentuosa Zehra Fazal. Oltre a documenti d'intelligence collezionabili e a chiacchiere e prese in giro tra personaggi, la storia di Mighty Thor è narrata nel gioco attraverso una serie di immagini raccolte in Marvel's Avengers - The Mighty Thor: Out of Time, illustrate dall'artista Marvel Takeshi Miyazawa.

Le abilità speciali di Jane partono dal potere intrinseco chiamato All-Mother's Blessing, oltre a God Tempest, la nuova Overcharge. La prima si carica con attacchi da mischia, mentre la seconda arreca danni da lontano con un'onda d'urto scatenata dal martello. Quick Fire è un attacco da lontano con Mjolnir, potenziabile con l'upgrade Seek and Pin a ricerca.

Gli attacchi corpo a corpo si arricchiscono con Earth's Finest, Odinson e Headstrong, oltre alla possibilità di usare Thunderking per scagliare i nemici. La sua Ultimate Heroic, come attacco definitivo, è "All-Weapon", con la quale Jane invia Mjolnir a distruggere vari bersagli nelle vicinanze con effetti devastanti. Nuovi elementi di gameplay sono visibili nel trailer dedicato, in questa pagina.