PlayStation Plus: nuovo bonus gratis per gli abbonati, in attesa dei giochi di luglio

Gli abbonati a PlayStation Plus possono riscattare un nuovo bonus gratis, legato a Call of Duty: Vanguard e Call of Duty: Warzone, con il Combat Pack incentrato sulla Stagione 4 dello sparatutto, "Mercenaries of Fortune".

Il pacchetto è stato presentato da un trailer dedicato, che potete vedere qui sopra, e che mostra i contenuti esclusivi di questo bundle, gratuito per tutti gli abbonati a PlayStation Plus. All'interno troviamo la skin da Operatore Leggendario di Halima Zambardi, due Blueprint per armi Leggendarie e un token per XP doppi.

Il nuovo pacchetto viene distribuito per celebrare l'avvio della Stagione 4 di Call of Duty: Vanguard e Warzone, che porta con sé parecchie novità interessanti come la nuova mappa Resurgence intitolata "Fortune's Keep", oltre a diverse variazioni applicate a Caldera. Nel frattempo, Call of Duty: Vanguard riceve un'ampia serie di aggiornamenti tra mappe, armi e operatori, oltre a un cross-over con Terminator 2.

Il pacchetto bonus Combat Pack Season 4 può essere scaricato esclusivamente dagli utenti abbonati a PlayStation Plus, inoltre alcuni dei contenuti messi a disposizione in questo periodo ai giocatori PS4 e PS5 non saranno rilasciati prima del primo novembre 2022 su altre piattaforme, in base all'accordo di partnership esclusiva che perdura tra Sony e Activision sulla serie.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa dell'annuncio dei giochi gratis di luglio 2022 di PlayStation Plus, che dovrebbe avvenire domani.