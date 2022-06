Call of Duty Vanguard e Warzone: Stagione 4 in trailer e tutti i dettagli

Call of Duty: Vanguard e Warzone vedranno arrivare la Stagione 4, intitolata Mercenaries of Fortune, la settimana prossima: vediamo intanto il trailer di presentazione e tutti i dettagli su questo grosso aggiornamento per entrambi i giochi.

Come era emerso in precedenza sull'update del 22 giugno 2022, la Stagione 4 in Call of Duty: Warzone porta con sé la nuova mappa Resurgence intitolata "Fortune's Keep", oltre a diverse variazioni applicate a Caldera. Nel frattempo, Call of Duty: Vanguard riceve un'ampia serie di aggiornamenti tra mappe, armi e operatori, oltre a un cross-over con Terminator 2.

Il trailer di presentazione della Stagione 4: Mercenaries of Fortune è visibile qui sopra e presenta alcuni di questi nuovi dettagli su entrambi i giochi. All'interno di Vanguard arriveranno anche delle modifiche alla modalità Zombie, con un'opzione di gioco a base di round successivi e il ritorno di Shi No Numa.

Per quanto riguarda la nuova mappa Fortune's Keep di Warzone, si tratta di un'isola lussureggiante e misteriosa, ricca di tesori ma anche di pericoli. Collegati a questa troviamo un Black Market Run Contractor e un Cash Extraction. Caldera si arricchisce invece di un nuovo punto di interesse con Storage Town, mentre varie modifiche sono state applicate per cambiare qualche caratteristica dell'ambientazione.

Arriva la modalità a tempo Golden Plunder e l'evento speciale Mercenaries of Fortune che dà il nome a tutta la Stagione 4, con 8 sfide tra Caldera e Fortune's Keep da portare a termine per varie ricompense.

Sul fronte di Call of Duty: Vanguard troviamo le nuove mappe USS Texas 1945 disponibile dalla settimana prossima e Desolation a metà stagione, con la modalità multiplayer Blueprint Gun Game. Per quanto riguarda i nuovi operatori, questi sono Carver Butcher al lancio e successivamente Callum Hendry, Ikenna Olowe e i /-800 e T-1000 da Terminator 2. Le nuove armi sono Marco 5, UGM-8, Push Dagger e Vargo-S.